Einsatz in Mönchengladbach : 17-Jährige nach Polizei-Einsatz wiederbelebt

Mönchengladbach Die Beamten hatten die Jugendliche und eine weitere 16-Jährige nach Attacken am Hauptbahnhof überwältigt und gefesselt. Im Polizeiwagen habe sie dann das Bewusstsein verloren. Die Ursache war am Abend noch unklar.

Ein 17 Jahre altes Mädchen ist am Freitagabend nach einem Polizeieinsatz von Rettungskräften am Polizeipräsidium wiederbelebt worden. Die Jugendliche hatte den Polizeiangaben zufolge auf der Fahrt vom Einsatzort am Europaplatz zur Wache im Präsidium in Neuwerk das Bewusstsein verloren. Polizeisprecher Wolfgang Röthgens bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion nach einer Mitteilung der Polizei am späten Abend. Die Ursache des medizinischen Notfalls sei noch unklar. Das Mädchen wurde am Abend in einem Krankenhaus intensiv-medizinisch behandelt.