Sperrung der Autobahn in Mönchengladbach : Weitere Spurensuche nach tödlichem Unfall auf A 61

So sah das Motorrad nach dem Unglück aus. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Die Polizei will den genauen Unfallhergang klären und sperrte dafür am Donnerstagmorgen die Autobahn. In Höhe der Anschlussstelle Güdderath war ein 34-jähriger Motorradfahrer auf einen Sattelzug geprallt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fünf Tage nach dem Unfalltod eines 34-jährigen Motorradfahrers wurde die A 61 bei Güdderath noch einmal gesperrt. Der Grund: die Suche nach weiteren Spuren.

Am vergangenen Samstag war der Motorradfahrer aus den Niederlanden auf einen Sattelzug geprallt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Den ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer des Sattelzuges, ein 52-Jähriger aus Bulgarien, auf dem mittleren Fahrstreifen Richtung Venlo unterwegs, um zu überholen. Hinter dem Sattelzug folgten ein weiterer Motorradfahrer, der auch gleichzeitig Augenzeuge war, und danach der 34-Jährige. Der Zeuge soll den Lkw erkannt und auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben. Der hinter dem Zeugen fahrende 34-Jährige soll dagegen zunächst beschleunigt haben. Eine Vollbremsung konnte den Aufprall auf den vorausfahrenden Sattelzug nicht mehr verhindern. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Rettungskräfte starb der Niederländer noch an der Unfallstelle.

Um den Unfallhergang genau rekonstruieren zu können, wurde die Unfallstelle am Donnerstag zwischen 8.12 und 9.40 Uhr in Richtung Venlo gesperrt.

(gap)