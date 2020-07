Unglück in Mettmann : 20-Jähriger stirbt nach Sturz mit Motorrad

Mettmann Bei einem tödlicher Unfall starb am Nachmittag ein junger Mann in Mettmann. Er war mit einem Motorrad unterwegs. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

Ein 20-jährige Erkrather war gegen 16.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Mettmanner Straße in Fahrtrichtung Erkrath unterwegs. Die Polizei Mettmann teilte mit, der Fahrer sei in Höhe einer Gaststätte zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er stürzte und rutschte mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahn und blieb in einer Böschung am Fahrbahnrand liegen.