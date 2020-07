Unfall in Mönchengladbach : 19-Jähriger kracht mit Auto gegen Hauspfeiler

Unfall in Mönchengladbach

Gegen einen Stützpfeiler ist ein 19-Jähriger mit seinem Auto bei einem Unfall in Mönchengladbach gekracht. Foto: Sascha Rixkens

Mülfort Gleich zwei Unfälle hat ein 19-Jähriger am Dienstagmorgen verursacht. Beim letzen knallte er mit einem roten Kleinauto gegen einen Stützpfeiler eines Hausvordaches an der Schlossstraße.

Bei dem Aufprall wurde der 19-Jährige schwer verletzt. Seine gleichaltrige Beifahrerin erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Wie die Polizei mitteilte, war der junge Fahrer zuvor etwa in Höhe der Hermann-Löns-Straße in den ersten Verkehrsunfall verwickelt. Nach Zeugenaussagen habe er auf der Schlossstraße zunächst seine Fahrt verlangsamt. Während er von einem anderen Auto, einem Fiat, überholt wurde, habe der 19-Jährige wieder beschleunigt und dabei das überholende Auto gestreift. Trotz des entstandenen Sachschadens fuhr er einfach weiter.

Offenbar weil er zu schnell unterwegs war, verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte in einer Kurve gegen den Stützpfeiler des Vordaches. Der Verunglückte kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Unfall in Sonsbeck

Unfall in Sonsbeck : Radfahrer nach Kollision mit Auto leicht verletzt

17-Jähriger in Remscheid verletzt

17-Jähriger in Remscheid verletzt : Motorradfahrer grüßt – und prallt auf ein Auto

18-Jähriger wird bei Unfall in Viersen verletzt

Unfall in Viersen

Unfall in Viersen : 18-Jähriger wird bei Unfall in Viersen verletzt

Zur Überprüfung der Unfallfolgen am betroffenen Haus wurde ein Statiker hinzugezogen. Mitarbeiter des Bauordnungsamtes hätten festgestellt, dass das Gebäude nicht einsturzgefährdet ist und weiter bewohnt werden kann, so ein Stadtsprecher. Auch das Restaurant in dem Haus sei nicht betroffen.