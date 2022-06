Junge soll in Obhut des Jugendamts : Polizei Mönchengladbach sucht achtjährigen Maxim K.

Junge soll in Obhut des Jugendamts

Mönchengladbach Der Junge soll jetzt in die Obhut des Jugendamts gegeben werden. Doch der Achtjährige ist nicht aufzufinden. Wer kann Hinweise geben?

Demnach soll der Junge jetzt in die Obhut des Jugendamtes übergeben werden. Das letzte Mal wurde der Achtjährige durch die Behörden am 28. März 2022 gesehen – also vor drei Monaten. Laut Polizeimeldung ist davon auszugehen, dass sich der vermisste Maxim K. im Beisein von Angehörigen befindet. Bisherige Ermittlungen und Suchmaßnahmen blieben aber erfolglos.