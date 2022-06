Polizei in Rheinberg bittet um Hinweise : Wem gehört das Mountainbike?

Rheinberg Die Polizei sucht den Eigentümer oder die Eigentümerin eines möglicherweise gestohlenen Mountainbikes. Ein 33-jähriger Rheinberger hatte es bei sich, als er in Orsoy kontrolliert wurde.

Am Freitag 17. Juni, 2.15 Uhr, stellten Polizisten in Orsoy ein Mountainbike der Marke „McKenzie“ bei einem 33-jährigen Rheinberger sicher. Der Mann war während einer Verkehrskontrolle angehalten worden und gab an, das Fahrrad zwei Monate zuvor in Baerl gefunden zu haben. Das Rad sei mit einem Zettel versehen gewesen, auf dem „Viel Spaß“ gestanden habe. Da das wenig glaubhaft geklungen habe, so die Polizei, nahm sie das Fahrrad mit. Die Kriminalpolizei sucht nun den Eigentümer und/oder Zeugen, die Hinweise geben können. Sie sollen sich bitte unter der Telefonnummer 02842 934-0 bei der Polizei melden.