Bei Einsatz in Mönchengladbach : Frau von Polizeischuss getroffen

Bei Einsatz in Mönchengladbach

An der Pongser Straße wurde Montagnacht eine Frau angeschossen. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Wegen einer Ruhestörung ist die Polizei Montagnacht zur Pongser Straße in Mönchengladbach gerufen worden. Dort soll eine Frau randaliert und die Einsatzkräfte mit einem spitzen Gegenstand bedroht haben. Daraufhin schoss ein Polizist.

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach spricht von einer Bedrohungslage. Ausgangspunkt war aber eine Ruhestörung. Anwohner der Pongser Straße in Mönchengladbach-Rheydt hatten sich am späten Montagabend, 27. Juni, bei der Polizei wegen Lärm in der Nachbarschaft beschwert. Angeblich sollen auch Gegenstände aus dem Fenster einer Wohnung geflogen sein.