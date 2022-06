Unfall bei Mönchengladbach : Auto prallt auf A 46 in Leitplanke – zwei Verletzte

Mönchengladbach Ein automatisches System rief in der Nacht zu Sonntag, 26. Juni, die Einsatzkräfte zu einem Unfall auf der Autobahn 46 nahe Wanlo.

In der Nacht zu Sonntag, 27. Juni, ist es auf der A46 auf Höhe des Autobahnkreuzes Wanlo zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr Mönchengladbach prallte um 1.02 Uhr ein Pkw, der in Richtung Heinsberg fuhr, aus noch ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke. Dabei wurden zwei Insassen verletzt und das Fahrzeug im Frontbereich stark beschädigt. Das in dem Auto eingebaute automatisierte System setzte einen Alarm ab. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Mönchengladbach und Erkelenz transportiert. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.