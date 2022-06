Trickbetrüger in Mönchengladbach : 84-Jährige schubst „falschen Wasserwerker“ aus Wohnung

Mönchengladbach Als der fremde Mann die Seniorin aufforderte, die Dusche anzustellen, erinnerte sie sich, dass ihr von einer solchen kriminellen Masche erzählt worden war.

Demnach hat sich die 84-Jährige am Dienstag bei der Polizei gemeldet, nachdem sie kurz zuvor zwei mutmaßliche Trickdiebe ihrer Wohnung verwiesen hatte. Dort, an der Hoemenstraße, hatte ihren Angaben zufolge gegen 12.55 Uhr ein Mann geklingelt, der sich als Wasserwerker ausgab. In der Wohnung eine Etage tiefer tropfe es von der Decke, deshalb müsse der Mann jetzt das Rohr am Waschbecken prüfen.