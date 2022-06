Mordkommission ermittelt in Mönchengladbach : 23-Jähriger mit Messer niedergestochen

Die Polizei sicherte noch in der Nacht Spuren in Tatortnähe. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach In der Nähe einer Hundewiese in Mönchengladbach-Odenkirchen fand die Polizei Montagnacht einen schwer verletzten Mann mit Stichwunden. Bei der Fahndung nach dem Tatverdächtigen wurden auch eine Drohne und ein Hubschrauber eingesetzt.

Ein 23-jähriger Mann ist am Montagabend, 27. Juni, an der Rostocker Straße in der Nähe einer Hundewiese in Odenkirchen durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Dienstagnachmittag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Gegen einen 19-Jährigen Mann wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Eine Mordkommission wurde eingesetzt.