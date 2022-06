Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Beraubt und mit Messer bedroht

Mönchengladbach Zwei Männer griffen einen 41-Jährigen an, schlugen mehrfach auf ihn ein und stahlen sein Handy, seine persönlichen Dokumente sowie sein Fahrrad.

Zwei Männer haben am Donnerstag, 23. Juni, an der Straße Römerbrunnen in Mülfort um kurz nach Mitternacht einem 41-Jährigen sein Handy, persönliche Dokumente und sein Fahrrad geraubt. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die beiden Täter mehrmals auf den 41-Jährigen ein und bedrohten ihn mit einem Messer.