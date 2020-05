Überfall in Mönchengladbach : Drei Männer schlagen und treten Gassi-Gänger

Mönchengladbach Das Trio soll den 38-jährigen Mönchengladbacher unvermittelt von hinten angegriffen haben. Einer der Fremden schlug ihm auf den Hinterkopf.

Ein 38-jähriger Mann hat eine gefährliche Körperverletzung bei der Polizei angezeigt. Wie er berichtete, war er am Samstag gegen 10.45 Uhr auf einem Trampelpfad hinter einem Hochhaus am Loosenweg mit seinem Hund unterwegs, als ihm drei Männer begegneten. Nachdem sie an ihm vorbeigegangen seien, habe einer der drei ihm auf den Hinterkopf geschlagen. Danach sei er mehrfach geschlagen und getreten worden. Der Hund habe einen der Männer in die Wade gebissen. Schließlich seien die Fremden geflüchtet. Das Opfer beschreibt die Täter so: Ein Mann ist etwa 20 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, hat blonde, mittellange Haare, ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, ein Tattoo am Hals und einen Diamantohrring im rechten Ohr. Der Mann, der gebissen wurde, ist 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und hat ebenfalls dunkelblonde Haare. Der dritte Mann ist im gleichen Alter und gleich groß. Er hat schwarze Haare („Undercut“) und trug eine goldene Uhr. Die Polizei um Hinweise unter 02161 290.