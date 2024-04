Überfall in Viersen-Süchteln Unbekannte schlagen auf Jugendlichen ein

Ein 17-jähriger Viersener wartet am Dienstagabend gegen 23.20 Uhr auf einer Bank an der Ratsallee in Süchteln auf seinen Bus, als plötzlich drei vermummte Gestalten aus Richtung Busbahnhof auf ihn zulaufen. Die jungen Männer zerren ihn von der Bank, schlagen und treten ihn. Danach flüchten alle drei in Richtung Tönisvorster Straße. Alle drei Täter sind etwa 1,80 Meter groß, waren dunkel gekleidet und mit jeweils mit einem schwarzen Schal maskiert. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Das Kriminalkommissariat West ermittelt nun und bittet um Hinweise auf die Täter. Zeugen melden sich bitte über die 02162 3770.