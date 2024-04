Gendermedizin in Mönchengladbach "Frauenherzen schlagen anders"

Gefürchtet von vielen Menschen sind in der Regel Krebs-Erkrankungen, doch die stehen auf der Liste der häufigsten Todesursachen hinter Herz- und Kreislauferkrankungen auf dem zweiten Platz. Das gilt gleichermaßen für Männer und Frauen. Bei Krankheitsbildern und -risiken aber gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede. So ist der Brustschmerz als klassischer Vorbote eines Herzinfarkts bei Frauen nicht so stark ausgeprägt wie bei Männern. Daher werden Beschwerden von Frauen oft falsch gedeutet und Frauen entsprechend später ins Krankenhaus eingeliefert als Männer.