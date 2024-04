Opfer schlief Obdachloser am Bonner Hauptbahnhof getreten und ausgeraubt

Das Opfer gab später an, dass ihm dabei ein dreistelliger Geldbetrag geraubt wurde. Der Verdächtige sei nach einer Öffentlichkeitsfahndung mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera identifiziert worden. Er war am Freitag (5. April 2024) festgenommen, mangels Haftgründen aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Tat hatte sich am Mittwoch (3. April) ereignet.