Polizei bittet um Zeugenhinweise : Resoluter Kiosk-Besitzer vertreibt Räuber

Die Polizei sucht zwei Männer, die am Samstagabend einen Kiosk in Mönchengladbach überfielen.

Mönchengladbach Die beiden Männer wollten Wodka stehlen und hatten eine Softair-Pistole dabei, die sie bei dem Überfall zückten. Am Ende flüchteten sie ohne Beute.

Ein Kiosk-Betreiber hat am Samstag zwei Räuber in die Flucht geschlagen, die Alkohol stehlen wollten. Laut Polizeibericht hatten die beiden Männer den Laden an der Mülgaustraße gegen 21.45 Uhr betreten und einen Mitarbeiter gefragt, wo der Wodka sei. Als dieser sagte, er müsse den Ausweis haben, zog einer der Männer eine Schusswaffe und versuchte, hinter die Theke zu gelangen. Der Mitarbeiter erkannte den Gegenstand als Softairwaffe und flüchtete in ein Hinterzimmer. Von dort erschien der Inhaber und vertrieb die beiden Männer mit einer resoluten Geste. Sie flüchteten ohne Beute. Beide Männer sollen etwa 18 Jahre alt sowie von deutschem Aussehen gewesen sein. Sie trugen blaue Atemschutzmasken.