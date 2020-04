Brand in Mönchengladbach : Rauchsäule über dem Bahngelände

Hardterbroich/Pesch Die Feuerwehr Mönchengladbach rückte am Freitagnachmittag zu einem Brand auf dem Bahngelände aus. Während des Einsatzes musste der Bahnbetrieb eingestellt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Wegen eines Feuers in einem Stellwerkgebäude auf dem Bahngelände an der Breitenbachstraße musste der Zugverkehr am Freitagnachmittag vorübergehend eingestellt werden. Wie die Feuerwehr berichtete, hatten mehrere Zeugen am Freitagmittag Alarm geschlagen. Eine Rauchsäule war über dem Bahngelände sichtbar.