Mönchengladbach : Ein Mann und zwei Mädchen bespucken Businsassen

Mönchengladbach Die Polizei ermittelt nach zwei Spuckattacken wegen einfacher Körperverletzung.

Nach zwei Spuckattacken in Linienbussen ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung. Wie sie mitteilte, hatte ein augenscheinlich alkoholisierter Mann am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in einem Bus der Linie 019 lautstark herumgepöbelt und andere Fahrgäste beleidigt. Als ein 18-Jähriger aus Viersen ihn aufforderte, dies zu unterlassen, schubste der Mann den 18-Jährigen und spuckte ihm ins Gesicht. Anschließend verließ er an der Haltestelle Bismarckplatz den Bus.