Heftiger Streit in Mönchengladbach : Zwei Familien prügeln sich mit Metallstangen

Mönchengladbach Fünf Männer und zwei Kinder haben aufeinander eingeschlagen. Die Polizei versuchte zu schlichten, konnte die Streithähne aber erst trennen, nachdem sie mit dem Einsatzmehrzweckstock gedroht hatte.

Familiäre Streitigkeiten sind am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in Holt (An der Holter Heide) eskaliert. Am Ende gab es drei Leichtverletzte.