57-Jährige in Mönchengladbach festgenommen : Frau versucht, fremdes Baby mitzunehmen

57-Jährige in Mönchengladbach festgenommen

Mönchengladbach Im Hauptbahnhof Mönchengladbach streichelte die Fremde die Füße des Babys im Kinderwagen, öffnete dann blitzschnell den Sicherheitsgurt, hob den einjährigen Säugling heraus und behauptete, dass er ihr Kind sei.

Eine offensichtlich verwirrte Frau hat am Freitag im Mönchengladbacher Hauptbahnhof einer Reisenden das Baby weggenommen. Wie die Bundespolizei am Dienstag berichtete, trat eine Fremde im Personentunnel an die 19-jährige Mutter heran, streichelte die Füße des Babys im Kinderwagen, öffnete dann blitzschnell den Sicherheitsgurt, hob den einjährigen Säugling heraus und behauptete, dass er ihr Kind sei. Die 19-Jährige versuchte, ihr Kind zurückzubekommen. Doch die 57-Jährige ließ es nicht los. Nach einem stärkeren Ruck hatte die Mutter ihr Baby wieder zurück.