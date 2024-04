Saison-Premiere Borussia hat den Trikot-Fluch in Wolfsburg gebrochen

Spätestens, als die Gladbach-Fans die grünen Trikots ihrer Mannschaft erspähten, dürften sie vor dem Spiel die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben: ‚Darin verlieren wir doch eh’ – so oder so ähnlich dürften die Gedanken bei einigen Anhängern ausgesehen haben. Denn in den zuvor sieben Pflichtspielen in dieser Saison, in denen Borussia im grünen Auswärtstrikot auflief, war den Gladbachern kein einziger Sieg gelungen, das 1:2 im Pokal beim 1. FC Saarbrücken war die bitterste Niederlage in Grün.