Einsatz der Feuerwehr : Sonnenterrasse brannte in voller Ausdehnung

Die Feuerwehr löschte den Brand von einer Drehleiter aus. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Die Bewohner eines Hauses an der Korschenbroicher Straße sind in der Nacht zu Sonntag mit dem Schrecken davon gekommen: Die Terrasse auf einem Anbau stand in Flammen.

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonntag ein Feuer an der Korschenbroicher Straße gelöscht. Dort stand eine Sonnenterrasse auf einem Anbau in Flammen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Als die ersten Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr eintrafen, stand bereits das gesamte Inventar in Brand. Die Polizei hatte das Gebäude bereits geräumt. Die Bewohner von drei Wohnungen wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und kontrollierte Wohnungen und Anbauten. Das Inventar der Terrasse und ein Sonnenschutz wurden vollständig zerstört. Im Wohngebäude platzte eine Verglasung zum Treppenraum. Nach Einsatzende konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

(RP)