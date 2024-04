Abwärtstrend seit 2021 Gladbach, Wolfsburg und die Erinnerung an einen Niedergang

Wenn das, was bisher im Kontext mit dem VfL Wolfsburg passierte in dieser Saison, eine Masche ist von Borussia Mönchengladbach, dann kommt das Spiel in der Autostadt am Sonntag (17.30 Uhr) gerade recht. Denn zweimal, jeweils im Borussia-Park, trafen sich in dieser Saison beide Klubs, die eint, dass sie sich jeweils weit mehr erhofft hatten von der Spielzeit, und jeweils war es ein schönes Erlebnis für die Gladbacher.