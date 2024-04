Einsamer Buggy in Goch Kinderwagen an Bahngleisen gefunden — An wen wendet man sich?

Goch · Einer Spaziergängerin war der Buggy in Goch aufgefallen. Daraufhin hat sie richtig gehandelt, wie die Polizei sagt. Was in so einer Situation zu tun ist und wer dafür zuständig ist.

06.04.2024 , 13:10 Uhr

Dicht an Gleisen und Bahnübergang steht ein unbewachter Buggy. Die meisten Passanten achten nicht weiter darauf. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik