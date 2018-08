Babymord-Prozess: Beide Eltern wollen aussagen

Mönchengladbach Baby Ben wurde nur sechs Wochen alt. Wegen Mordes, Totschlags durch Unterlassen und Misshandlung müssen sich seit Donnerstag seine Eltern vor dem Landgericht Mönchengladbach verantworten.

Blass im Gesicht betreten die Angeklagten am Donnerstag den Gerichtssaal des Mönchengladbacher Landgerichts. Am ersten Tag des Babymord-Prozesses, an dem nur die Anklageschrift vorgelesen wird, sind viele Medienvertreter und Zuschauer gekommen – trotz der Hitze, die auch im Gerichtssaal Einzug gehalten hat. Die Mutter und der Vater des getöteten Säuglings Ben sitzen seit Anfang Februar in Untersuchungshaft. Dem 30-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, sein Kind ermordet und gequält zu haben. Seine gleichaltrige Partnerin ist wegen Totschlags durch Unterlassen in Tateinheit mit Misshandlung von Schutzbefohlenen angeklagt.