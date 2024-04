Kriminalität in Grevenbroich Im Drogenrausch zum Mordversuch?

Was in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni vergangenen Jahres an der Rheydter Straße tatsächlich geschehen ist, soll nun die zuständige Schwurgerichtskammer um Richter Martin Alberring aufklären. Er ließ den Angeklagten noch mal eindringlich wissen, dass sich ein Geständnis immer strafmildernd auswirken würde. Wie viel die Juristen den möglichen Angaben des 26-Jährigen aber glauben können, steht offenbar auf einem anderen Blatt. Der Angeklagte würde es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, erklärte die Ex-Freundin des Grevenbroichers. Das Urteil soll am 25. April verkündet werden – dem Grevenbroicher drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis.