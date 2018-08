Mönchengladbach: Polizei birgt ausgesetzte Katze

Fund in Mönchengladbach

In dieser Box wurde die Katze gefunden. Der Besitzer hatte sie ohne Wasser und Futter zurückgelassen. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach Das völlig verängstigte Tier saß bei der Hitze in einer kleinen Box ohne Wasser und Futter. Ihr Besitzer hatte sie einfach hinter Müllcontainern zurückgelassen.

Beamte der Polizei Mönchengladbach haben am Dienstagmorgen eine völlig verängstigte Katze aus einer Box geborgen. Gegen 10 Uhr hatte die Leitstelle der Feuerwehr einen Anruf erhalten, dass hinter den Containern an der Viktoriastraße eine Transportbox stehe, in der sich etwas bewege. Die Feuerwehr informierte die Polizei.