Prozess in Mönchengladbach um verwahrloste Kinder So hauste die Familie im Wald

Im Prozess um einen Vater, der mit seiner Familie im Jahr 2020 mehrere Monate in einem Waldgebiet nahe der ehemaligen Niederrheinkaserne gelebt hatte, wurde am Montag ein inzwischen verrenteter Mitarbeiter des Jugendamtes gehört. Die Familie kenne er seit einer „chaotischen Hausgeburt“, später seien alle drei Kinder als vorläufige Schutzmaßnahme in Obhut genommen worden.