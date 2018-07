Mönchengladbach: Chlordioxid strömt bei Coca Cola aus

Mönchengladbach Bei Coca Cola in Mönchengladbach ist am Montagmorgen Chlordioxid ausgetreten. Das Firmengebäude wurde geräumt. Die Feuerwehr konnte die austretenden Dämpfe mit Wasser niederschlagen. Verletzt wurde niemand.

In einer Lebensmittelfirma in Mönchengladbach-Güdderath ist am Montagmorgen Chlordioxid ausgetretenn. Ein Mitarbeiter in dem Abfüllwerk von Coca-Cola stellte das Leck an einer Pumpe fest, aus dem das Gas ausströmte. Der Betrieb wurde eingestellt, das Gelände und ein Teil des Gewerbegebietes geräumt. Die sofort verständigte Feuerwehr schickte Einsatzkräfte in Chemikalienschutzkleidung zum Abschiebern und Abstellen der Pumpe in den betroffenen Betriebsraum. In der Umgebung wurden permanente Messpunkte eingerichtet. Da Chlordioxid einen chlorartigen Geruch hat und an der Umgebungsluft in die Bestandteile Chlor und Sauerstoff zerfällt, kam es im näheren Umfeld zu Geruchsbelästigungen. Nach dem Abschiebern konnten ausgetretene Dämpfe mit Wasser niedergeschlagen werden, so dass keine weitere Gefahr mehr bestand. „Das chlorhaltige Wasser wurde aufgefangen und wird nun vor der Firma entsorgt“, sagte Feuerwehrsprecher Wilfried Schmitz. Das Chlordioxid benutze die Firma zum Reinigen der Tanks.