Feuerwehrleute sagen Anwohnern „Danke“

Mönchengladbach Wegen der anhaltenden Hitze kommt es immer wieder zu Flächenbränden. Außerdem leiden viele Menschen unter Kreislaufproblemen. Beides hält Brandschützer und Rettungskräfte in Atem.

Die anhaltende trockene Hitze hält Feuerwehr und Rettungsdienst weiterhin in Atem. Immer wieder kommt es zu Flächenbränden. Außerdem gibt es viele Einsätze, weil Menschen Kreislauf- oder andere temperaturbedingte Probleme haben. Am vergangenen Freitag waren der Leitstelle der Feuerwehr mehrfach Rauchentwicklungen gemeldet worden. Gegen 14.50 Uhr brannte eine Hecke an der Horster Straße. Das Feuer wurde von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Schelsen, die zuerst eintrafen, schnell gelöscht. Gegen 16 Uhr kam es zu einem Böschungsbrand im Bereich Alter Schlachthof/Dohrer Straße. Als die Feuerwehr kam, hatten Anwohner die Flammen bereits gelöscht. An der Straße Rönneter kämpften die Einsatzkräfte über drei Stunden, um einen Flächenbrand zu löschen. In der Nähe einer Reitanlage brannte ein Bereich von etwa 1300 Quadratmetern. Auch hier waren freiwillige Feuerwehrleute aus Stadtmitte, Hardt, Neuwerk und Rheindahlen im Einsatz, letztere besetzten die verwaiste Feuerwehrwache II. In Rönneter wurden die Einsatzkräfte genau wie am Donnerstag in Broich wieder von der Bevölkerung unterstützt. Einsatzleiter Andreas Schillers: „Wir wurden mit Getränken versorgt, um wieder zu Kräften zu kommen. Liebe Anwohner, das war wieder toll. Danke.“