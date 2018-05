Mönchengladbach: Neue Container für Feuerwehrwache

Mönchengladbach Die Wehrleute am Stockholtweg sollen bald neue Unterkünfte bekommen. Allerdings wird es zunächst wieder nur eine Zwischenlösung mit Containern geben. Für 2019 ist ein Neubau geplant. Dann verschwinden auch die alten Garagen.

Für die Feuerwehrleute am Stockholtweg/Keplerstraße ist die Situation unerträglich. Wenn sie sich zwischen ihren Einsätzen ausruhen möchten, können sie das nur unter Extrembedingungen - in Stahlcontainern, die im Sommer zu Brutkästen werden und im Winter zu Gefrierschränken. Den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Rheydt geht es nicht viel besser. Sie sind in zwei alten Garagen untergebracht. Zu dieser Misere ist es gekommen, weil ein altes Gebäude abgerissen wurde, bevor man bei der Stadt bemerkte, dass für den versprochenen Neubau gar kein Geld vorhanden ist.

Doch jetzt - nach immerhin zwei Jahren - ist Besserung in Sicht: Die Stadtverwaltung hat den Auftrag für neue Unterkünfte ausgeschrieben. Das sollen erst einmal wieder Behelfsräume sein - allerdings solche nach neuestem Standard. "Die alten Container waren angemietet, jetzt werden wir welche kaufen", sagt Wolfgang Speen, Leiter der städtischen Pressestelle. Die zweistöckige Containeranlage sei wirtschaftlicher. Denn sie könnte, wenn der geplante Neubau fertig ist, auch anderwertig genutzt werden - und das variabel. Denn beide Stockwerke, also Erdgeschoss und Obergeschoss, ließen sich auch separat von einander aufstellen.

Am 30. Mai 2016 war das Gebäude des damaligen Leiters der Berufsfeuerwehr Rheydt abgerissen worden, das auch von der Freiwilligen Feuerwehr genutzt wurde. Eigentlich sollte danach der beschlossene und bereits seit zehn Jahren geforderte Neubau entstehen. Doch daraus wurde erst einmal nichts. Die freiwilligen Kräfte zogen in zwei Garagen. Dort wurden die Spinde mit der Einsatzbekleidung aufgestellt und ein provisorisches Lager aufgebaut. Das übrige Mobiliar wurde in Überseecontainern eingelagert. Fortan wurden in der Garage die Tage gezählt. Dass es über 700 werden sollten, damit hatte wohl zunächst niemand gerechnet.