Tatort Meerbusch Meerbuscher wegen Kindesmissbrauchs angeklagt

Vor dem Düsseldorfer Landgericht ist an diesem Montag ein Prozess gegen einen Meerbuscher gestartet. Der 57-jährige Frank Georg N., der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, soll sich im vergangenen Jahr mehrfach an einer Zwölfjährigen vergangen haben. Konkret wird ihm vorgeworfen, zwischen dem 1. Januar und dem 29. September 2023 an dem Mädchen vier Mal sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben, „wobei es in einem Fall zu einem schweren sexuellen Missbrauch des Kindes gekommen sei“, teilt das Gericht mit. Verwandt seien Täter und Opfer nicht.