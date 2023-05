Sommerferienangebot in Mettmann Insel der wilden Kinder als Bauspielplatz

Kreativität fällt mitunter nicht vom Himmel, lässt sich aber ebenso, wie planerisches Vorgehen, erlernen – beispielsweise auf einem Bauspielplatz. Dieses Projekt, sogar in Pandemiezeiten auf dem Bolzplatz hinter dem Konrad-Heresbach-Gymnasium unter entsprechenden Bedingungen durchgeführt, wird auch in diesem Jahr wieder angeboten. Markus Kier und Axel Mewen vom Mehrgenerationenhaus leiten die Vorbereitungen zum Angebot, das in der Vergangenheit zu den Topsellern des Sommerprogramms gehörte. Wer auch diesmal mit dabei sein möchte, sollte sich direkt seinen Platz sichern, Anmeldungen sind ab Samstag, 3. Juni, 10 Uhr möglich. „Die Angebote werden wieder online auf einer separaten Webseite präsentiert und Kinder und Jugendliche können dort direkt angemeldet werden“, kündigt die Stadt Mettmann das Online-Prozedere via https://gstoo.de/Sommerferien2023 an. Nach Anklicken besagten Links geht es zur Hauptseite des Sommerferienprogramms und dort unter anderem zur „Insel der wilden Kinder“, wie das Motto des diesjährigen Bauspielplatzes lautet.