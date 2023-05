Kinder-Aktion in Mettmann Digitale Medien spielerisch kennenlernen

Sechs Kinder machen die Yogaübung ,herabschauender Hund‘. Welche Übung als Nächstes dran ist, erfahren sie durch einen sprechenden Stift. „Kommt zu mir. Wir hören uns an, was der Stift erklärt“, sagt Timo Wischhoff, Schüler am Berufskolleg Neandertal. Im Sportraum des Kindergartens Rheinstraße versammeln sich die Kinder um den Stift und einen Spielplan. Der Plan wird mit dem Stift angetippt. Station für Station machen die Kinder zusammen mit Timo Wischhoff die Yogaübungen. Erklärt hat sie der digitale Stift, in den der angehende Erzieher zuvor die Anleitung eingesprochen hatte.