Gymnasiasten aus Mettmann als Broker Heine-Gymnasisten überzeugen bei Börsenplanspiel

Was sie im Matheunterricht theoretisch lernen, taugt bei den Heine-Gymnasisten offensichtlich in der Praxis: Plus 18 Prozent in gerade einmal vier Monaten erwirtschafteten die jungen Investmentexperten und bewiesen damit einen exzellenten Rendite-Riecher. Aus ihrem Startkapital von 50.000 Euro haben sie durch geschickte Käufe und Verkäufe 59.233,63 Euro gemacht.