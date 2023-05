Polizei und Feuerwehr in Mettmann Blaulichtfahrzeuge neben Obst und Gemüse

Die Polizei, die mit Streifenwagen und Motorrad gekommen ist, ist ebenfalls eine Attraktion in der Fußgängerzone. Die Kinder wuseln vor den Fahrzeugen, jeder möchte einmal in dem Streifenwagen sitzen. „Solche Präsentationen der Polizei sind wichtig, damit wir immer wieder Bürgernähe schaffen“, erklärt Bezirksdienstbeamtin Michaela Jordan, die für den Bereich Mettmann Mitte-Süd zuständig ist. Ganz besonders wichtig sei diese Arbeit für Kinder. „‚Wenn du nicht brav bist, kommt die Polizei‘, ist ein üblicher Spruch in vielen Familien. Die Kinder haben deswegen Angst vor uns. Die Angst wollen wir ihnen nehmen, indem sie sich alles anschauen und ausprobieren dürfen.“ Besonders beliebt sind das Blaulicht am Streifenwagen, Polizeikelle und Motorrad. Und auch sonst, über die Aktion am Samstag hinaus, versucht die Polizei mehr als nur die Angst der Kinder zu hemmen, sie für die Polizei sogar zu begeistern. Kindergärten dürfen regelmäßig die Polizeiwache besuchen und bekommen dort eine Führung.