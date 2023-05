Es gelten die regulären Eintrittspreise Pfingsten beginnt mit Poolparty im Neanderbad

Mag das Wetter auch bisweilen launisch sein: Das Team des Neanderbads an der Hochdahler Straße ist fest entschlossen, das Außenbecken am kommenden Samstag, 27. Mai, zu öffnen. Den Besuchern stehen dann Freibad und Hallenbad zur Verfügung. Da der Start der Freiluft-Saison auf das Pfingstwochenende fällt, soll an diesem Samstag zudem eine Pfingst-Pool-Party gefeiert werden, kündigen die Stadtwerke an, die das beliebte Bad betreiben.