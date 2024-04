Kampf gegen Fachkräftemangel in Mettmann Campus Day ist ein Erfolgsmodell

Alle Branchen in Deutschland leiden unter Fachkräftemangel. Unternehmen suchen mit immer neuen Maßnahmen und attraktiven Pluspunkten für ihre zukünftigen Mitarbeitenden nach Abhilfe. „Unser Campus Day war neben den Informationsangeboten zum Studium und der Hochschule schon immer auch als Unternehmer- und Jobmesse konzipiert“, sagt Alexander Brändle, Präsidiumsmitglied der FHDW. „Durch den Fachkräftemangel hat er für unsere Partnerunternehmen aber noch einmal an Relevanz gewonnen und die Rückmeldungen vom vergangenen Campus Day sind durchweg positiv. Es kamen qualitativ hochwertige und zielgerichtete Anfragen an die Unternehmen vonseiten der Schülerinnen und Schüler.“ Zahlreiche Besucher waren zum Campus Day an die FHDW in Mettmann gekommen, einige der Schüler in Begleitung ihrer Eltern. Sie bekamen von Dozierenden und Mitarbeitenden der FHDW Infos zu den dualen Bachelor-Studiengängen Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik.