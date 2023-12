Gesundheit im Kreis Mettmann Kreispolizei bietet Typisierung für Knochenmarkspender an

Kurz vor Weihnachten will die Kreispolizei Mettmann Gutes tun. Sie wirbt dafür, dass sich möglichst viele Menschen in die Stammzellenspender-Datei der DKMS aufnehmen lassen. Hierzu hat die Polizeibehörde eine Typisierungsaktion organisiert. Diese findet am Mittwoch, 20. Dezember, statt. Von 10 bis 15 Uhr wird im Raum 134 / 135 in der Kreispolizeibehörde am Adalbert-Bach-Platz 1 kostenlos ein Wangenabstrich genommen und Daten der möglichen Spender erfasst.