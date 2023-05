Veranstaltung in Mettmann Kinder bekommen eigenen Schützenplatz

Premiere bei der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Mettmann von 1435: Erstmals laden die Schützen zu einem Kinderfest ein. Es soll am Samstag, 4. Juni, alle zum Platz neben der Königshofgalerie locken, die schon laufen und hüpfen können. Angeboten wird eine Reihe von kostenlosen Spielen – in Verbindung mit Informationen darüber, was die Sebastianus Schützenbruderschaft in Mettmann alles so macht.