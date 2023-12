Fußball, Landesliga FCM will erst siegen und dann feiern

Langenfeld · Im letzten Spiel vor der Winterpause empfängt der Fußball-Landesligist aus Monheim an diesem Freitagabend den ASV Mettmann. Klares Ziel ist der siebte Sieg in der Liga in Serie. Am Samstag steht die Vereinsweihnachtsfeier an.

14.12.2023 , 17:30 Uhr

FCM-Top-Spieler Mohamed El Mouhouti (am Ball) verpasste das 2:0 beim Cronenberger SC erkrankt, könnte zum letzten Spiel des Jahres an diesem Freitag gegen Mettmann aber in den Kader zurückkehren. Foto: Ralph Matzerath (archiv) Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt