Kunstausstellung in Mettmann Gemalte Jam-Session in Acryl mit Blattgold

Als ihre Kinder noch klein waren, entdeckte Evelyn Christina Gratzel ihre Kreativität. Sie bastelte, nähte und fertigte Holzarbeiten an und diese Spontanität hat sie beibehalten. Spontan malt sie drauflos, hat „eigentlich keine konkrete Vorstellung, was auf der Leinwand entstehen soll“, wie sie sagt. Experimentierfreudig probiert sie Techniken, Materialien und Farben aus. Zwischen 2014 und 2018 erlebte ihr künstlerisches Schaffen eine neue Dimension: Inspiriert von den Arbeiten des niederländischen Künstlers und Grafikers Maurits Corneluis Escher befasste sie sich im Selbststudium mit geometrischem Zeichnen, eine Technik, die in ihren aktuellen Werken noch wiederzufinden ist.