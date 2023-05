Benefizkonzert in Mettmann Die Big Band der Bundeswehr-Azubis kommt zurück

Die Musikerinnen und Musiker des Stadtorchesters werden nicht nur die Besucher des Konzertes bewirten, sondern auch für die Verpflegung der Soldatinnen und Soldaten sorgen. Diese sind Musikstudenten in Uniform und stellen ihre Fähigkeiten an diesem Abend in den Dienst einer guten Sache. Der Erlös der Eintrittsgelder ist für den Kinderschutzbund Ortsverband Mettmann bestimmt. Denn der Kinderschutzbund steigt stärker als bisher in die Hausaufgabenbetreuung in der Kreisstadt ein – im Rahmen des offenen Ganztags an den Schulen. Für diese Ausweitung der Aufgaben werden beim Kinderschutzbund noch Ehrenamtler gesucht und es muss der Mehreinsatz natürlich auch finanziert werden (die RP berichtete).