Prozess verlängert Mettmanner wegen Drogenhandel vor Gericht

Unerlaubter Besitz und unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge: So lautet der Tatvorwurf gegen einen 25-Jährigen aus Mettmann. Der aus Albanien stammende Mann muss sich vor dem Landgericht Düsseldorf verantworten. Ursprünglich war nur ein Verhandlungstag festgesetzt, nun will die Kammer offenbar doch nach der Anklageverlesung in eine umfangreiche Beweisaufnahme einsteigen.