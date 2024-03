Politik in Mettmann Wenn das Sparen Schule macht

Kommt die Haushaltskonsolidierung oder nicht? Noch läuft der Abzählreim. Die schwarz-grüne Landesregierung hat eine Gesetzesnovelle zu den Gemeindefinanzen so formuliert, dass die Stadt Mettmann in diesem und dem nächsten Haushaltsjahr doch nicht in die Pflicht zur Haushaltskonsolidierung fallen würde. Also freiwillig sparen?