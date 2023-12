Bildung in Mettmann Gute Noten für die Qualität des Heresbach-Gymnasiums

Das Schulmotto „Respekt, Persönlichkeit, Erfolg – Lernen in sozialer Verantwortung.“ werde konsequent und erfolgreich gelebt, schreiben die Prüfer. Den respektvollen Umgang der Schüler untereinander, ihre soziale Kompetenz und Verantwortung spüre man in jedem Unterricht. Dies geht zurück auf das Schulprogramm, das jede Schule aufstellen muss. „Darin steht alles, was uns wichtig ist: unser Wertekanon, wie wir arbeiten, was unsere Besonderheiten sind, wie wir mit Digitalisierung umgehen, unsere Präventionsprogramme“, erläutert Schulleiter Knoblich.