Gesamtschulbau in Mettmann Verwaltung dringt auf Schul-Beschluss

Atemlos in die dreistellige Millioneninvestition: Mit dem Neubau für die Gesamtschule soll es jetzt schnell gehen. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass die Stadt bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen neben der Sportanlage Auf dem Pfennig erwerben kann. Wenige Tage später gab eine politische Mehrheit aus CDU, SPD und Grünen bei der Sitzung von Schul- und Planungsausschuss dem Rat die Empfehlung, diesen Standort Auf dem Pfennig für die künftig sechszügige Gesamtschule zu beschließen. Am Mittwochabend lud die Verwaltung Parteien, die Stadtschulpflegschaft, die Schulleitung der Gesamtschule und den Bürgerverein Metzkausen zum Infoabend ein. Die Öffentlichkeit musste draußen bleiben. Ihr verkündete Bürgermeisterin Sandra Pietschmann am Tag danach: „Wir haben am Mittwoch nichts gehört, was gegen einen Ratsbeschluss am 13. Juni sprechen würde.“