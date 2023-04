Schule in Mettmann FabLab als Link zum echten Leben

Ob sie die so dringend gesuchten und noch nötiger gebrauchten Fachkräfte in den sogenannten Mint-Berufen sind, steht in den Sternen. Aber die Sterne stehen gut. Denn das Konrad-Heresbach-Gymnasium verfügt jetzt über ein eigenes „FabLab“, wie das Schülerlabor neudeutsch heißt. Jenseits des regulären Unterrichts in den klassischen Schulfächern können Interessierte hier theoretisches Wissen in der Praxis erproben. Hier kann experimentiert werden, und zu scheitern ist ausdrücklich erwünscht, wie Andreas Ehrhard sagt.