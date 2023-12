Kindheit in Mettmann Das planen die Stadtwaldkids zum Jahresbeginn

Los geht es am Samstag, 6. Januar: An der Freizeitanlage im Stadtwald werden von 10 bis 13 Uhr Futterhäuschen für Vögel gebaut. Am Samstag, 20. Januar, können Mädchen und Jungen bei den Stadtwaldkids ihre Handwerkerprüfung ablegen. Bohren, hämmern, sägen – die richtige Technik gehört dazu und natürlich ist Vorsicht geboten. Den Kindern wird gezeigt, was sie unter Aspekten des Arbeitsschutzes beachten müssen. Am Samstag, 3. Februar, können die Kinder von 10 bis 13 Uhr eine Tischlampe für ihr Zimmer bauen und am Samstag, 10. Februar, steigt eine große Karnevalsparty. Denn die Stadtwaldkids nehmen von 12 bis gegen 16 Uhr am Karnevalszug durch die Innenstadt teil. Treffpunkt ist das Mehrgenerationenhaus. Eine vorherige Anmeldung für eine Teilnahme am Karnevalszug ist notwendig. Weitere Informationen dazu folgen noch, teilt die Stadt mit. In Zusammenarbeit mit der Heimat- und Bürgervereinigung „Aule Mettmanner“ wird es jeweils samstags Angebote für Kinder ab sechs Jahren geben. Den Eltern entstehen keine Kosten, eine Anmeldung ist nicht notwendig.