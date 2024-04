Tribute-Show, Komponistinnen und Ritter Rost in Mettmann April-Spektakel in der Kulturvilla

Einen Tag später, Montag 22. April, kommt es zu einem Wiedersehen mit Ben Waters – der Mann genießt in Mettmann Kult-Status. „Es ist schön zu spielen in meiner Second Heimat Mettmann", bekannte der berühmte Jazz- und Blues-Pianist in dem im eigenen deutsch-englischen Sprachstil. Seit Ewigkeiten gastiert er regelmäßig in Mettmann, dank seines verstorbenen „Friends" Wolfgang Pieker. „Wir hatten immer viel Spaß bei the Blueswoche" – jetzt freut er sich auf einen weiteren Auftritt an der Beckershoffstraße. Seit der Pandemie war er nicht mehr in der Stadt und hofft, eine „Menge alter Freunde“ wiederzusehen. Begleitet wird er beim Auftritt von seinem Sohn Tom am Saxophone sowie Bassisten Ian Jennings und Schlagzeuger Keven Crowe. „Es soll richtig was zum Abrocken, zum Feiern und Abtanzen werden“, freut sich Constanze Backes aufs Konzert.